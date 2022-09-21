Marmaris´te orman yangını (2)

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HELİKOPTER VE UÇAKLAR İLE HAVADAN MÜDAHALE

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına 13 helikopter, 8 uçak ile havadan, 6 dozer, 20 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle de karadan müdahaleye devam ediliyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2022-09-21 13:40:00



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