Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız, vefat etti

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Vali Yardımcısı Caner Yıldız (64), kanser tedavisi gördüğü Bodrum ilçesindeki hastanede yaşamını yitirdi.

Bodrum'da özel bir hastanede kanser tedavisi gören evli, 2 çocuk babası Caner Yıldız, bugün akşam saatlerinde vefat etti. Vali Yardımcısı Yıldız'ın kızı Serra Yıldız, sosyal medya hesabından, "Canım babam Caner Yıldız'ı kaybettik" paylaşımında bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN

2022-09-29 21:47:01



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