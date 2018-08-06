Muharrem İnce: Delegelerin yeterli olup olmadığı aşaması çoktan geçildi
Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası CHP içindeki muhalif kesimin başlattığı olağanüstü kurultay süreci ile ilgili imza tartışması devam ederken Muharrem İnce'den bir açıklama geldi. İnce, delegelerin imzalarının yeterli olup olmadığı aşamasının geçildiğini söyleyerek "Kurultay için bir gün bile beklememelidir." dedi.
06.08.2018 - 08:13 | Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası CHP içindeki muhalif kesimin başlattığı olağanüstü kurultay süreci ile ilgili imza tartışması devam ederken Muharrem İnce'den bir açıklama geldi.
İnce, delegelerin imzalarının yeterli olup olmadığı aşamasının geçildiğini söyleyerek "Kurultay için bir gün bile beklememelidir." dedi.
İmzalara ilişkin Genel Merkez'in 6 Ağustos Pazartesi günü resmi bir açıklama yapacağı bildirilmişti.
'Kurultay talebini yok saymak, mevcut durumu kavramamak demektir.'
Noter tasdikli 630 imza toplandığı iddiasının altını çizen Muharrem İnce'nin yazılı açıklamasına şöyle devam ediyor:
"Siyasal Partiler Kanunu, kurultay delege sayısının beşte birinin (250 delegenin) imzasını, üstelik noter şartı aranmaksızın yeterli görürken, kendi tüzüğüyle demokratik bir ilkeyi rafa kaldırmış bir parti olmak, başlı başına olumsuz bir durumdur.
"Bu gerçek ortadayken, 630 imzalı kurultay talebini çeşitli gerekçelerle yok saymak demek, mevcut durumu kavramamak demektir. Takınılan bu tavır, sorunları doğurduğu sonuçlar bakımından geri dönülmez bir noktaya doğru taşımaktadır.
"Cumhuriyet Halk Partisi yenilenmelidir. Örgütleriyle, seçmenleriyle ve tüm halkımızla olan ilişkilerinde sarsılmaz bir güven ortamı tesis etmelidir.
"Parti yönetiminin imza süreci içinde gösterdiği tutum, ne yazık ki sadece bugün için değil gelecekte de partililer adına utanılacak bir durum ortaya çıkarmıştır. "İmza bulamazlar" söylemiyle başlayan lakaytlık, "şu kadar imza getirin Kurultayı hemen toplayalım" iddiasına dönüşmüştür. Karşımızda duran sorunu algılamaktan uzak olan bu açıklamalar, imzalar verildiğinde ise sorumsuz ve keyfi değerlendirmeler yapılarak sürdürülmüştür."
'CHP'ye karşı duyduğum sorumluluğun bir gereğidir.'
Muharrem İnce, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarını eleştirmeye devam etti:
"Bu görüntü kendi örgütüne, seçmenine ve halkına yabancılaşma görüntüsüdür. Bu tutarsız zihin hâli, akıl tutulmasına yakalanma hâlidir.
"Önümüzde hazırlıklarına süratle başlanması gereken bir yerel seçim var. Bu ciddiyetsiz anlayışla seçimlere gidilmesi durumunda sonuçları tahmin etmek zor olmayacaktır.
"24 Haziran Seçimleri sonrasından başlayarak bu konuda sürekli uyarılarda bulundum, bulunmaya devam ediyorum. Bu benim CHP'ye karşı duyduğum sorumluluğun bir gereğidir.
"Geçmişte seçmenlerimiz, partide gerçekleştirilmesi gereken değişim arayışlarını, düzenin bir gün değişeceği ümidiyle erteleyebilmekteydiler. Bugün değişim konusundaki ümitlerini kaybetmeye başlayan insanlarımız, artık bu başarısız yönetimden kurtulamayacakları fikriyle hareket etmektedirler.
"Bugün CHP'ye oy veren seçmenlerin çoğunluğunda, partide değişim olmayacağına yönelik güçlü bir inanç ortaya çıkmaktadır. Bu inancın, istifa etmek, oy vermemek, seçimlere katılmamak gibi istenmeyen mecralara yöneleceği hususunda ciddi endişeler şimdiden belirmiştir. Bu nedenle, Partide değişimi ertelemek, seçmene rağmen ve hatta seçmene karşı politika yapmak anlamına gelmektedir.
'Delege kardeşlerim, sorumluluk sizlerindir.'
İnce açıklamalarının sonunda delegelerer de şöyle seslendi:
"Değişim talebini görmezlikten gelen değerli delege kardeşlerim, sorumluluk sizlerindir.
"Sizlerin bu koşullarda nasıl davranmanız gerektiği konusunda ben dahil kimseye danışmaya, kimseyi dinlemeye ihtiyacınız yoktur. Evinizden çıkıp, sokaktaki sıradan insanlara düşüncelerini sormanız yeterlidir. Üstlendiğiniz görevin, partinize ve ülkenize duyduğunuz sorumluluğun gereği budur.
"Siyaset sokağa karşı, halka karşı yapılamaz. Parti olmak, partili olmak, halkla birlikte hareket edildiğinde amaca uygun sonuçlar ortaya çıkarır."
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