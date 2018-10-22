Siirt'in Meydandere köyünde muhtarın kura ile belirlenmesi sayesinde kırgınlıkların önüne geçildi. Kent merkezinden 28 kilometre uzaklıktaki 200 haneli, bin 500 nüfuslu Meydandere köyünde muhtarlık seçimlerinde yaşanan huzursuzlukların önüne geçmek için 2003 yılında gerçekleştirilen toplantıda muhtarın kura ile belirlenmesi kararı alındı. Karar ile köydeki aileler arasında kura çekildi. Çıkan sonuç doğrultusunda sıra ile her seçimde bir ailenin belirlediği aday için oy kullanılıyor.

SON 15 YILDIR 'KURA' YÖNTEMİ KULLANILIYOR

AA'nın haberine göre bu yöntemle 2004 yılında Ali Nur, 2009 yılında Mehmet Sadık Ulusal, 2014 yılında ise Halil Şen muhtar seçildi, küslük ya da tartışmanın yaşanmadığı bir ortamda köye hizmet sunuldu. Muhtarın üç dönem kura ile belirlenmesi sayesinde kırgınlığın ve küslüğün sona erdiği köy, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde sıradaki ailenin belirlediği muhtar adayını seçmek için sandığa gitmeye hazırlanıyor.

"KURADAN SONRA KIRGINLIK, KÜSLÜK OLMADI"

Köy muhtarı Halil Şen yaptığı açıklamada, köyde 2004 yılından önceki seçimlerde yaşanan huzursuzlukların önüne geçmek için farklı bir yol denediklerini, bunda da başarılı olduklarını söyledi. Şen, "2004 yerel seçimlerinden önce oturduk ve bir karar verdik. Ortak adayla seçime gidilmesini kararlaştırdık. Köydeki 4 aile arasında kura çektik. Son olarak ben seçildim. Gelecek seçimde ise sıradaki aile muhtarlığı devralacak" dedi.

"SEÇİM BİTER, DARGINLIKLAR BAŞLARDI"

Köydeki vatandaşlardan Mehmet Necat Bişkin de daha önce muhtarlık seçimi yaklaştığında köyde huzursuzluğun da baş gösterdiğini söyledi. "Geçmişte seçim biter, dargınlıklar başlardı. Bir araya gelip bu kararı verdik. Başka köylere de tavsiye ediyoruz" diyen Bişkin, çevre köylerce bu konuda takdir edildiklerini aktardı.

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