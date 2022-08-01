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Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla'da muhtarın kayıp oğlu başından vurulmuş halde bulundu
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Muhtarın kayıp oğlu, göl kenarında başından vurulmuş halde bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde muhtarın haber alınamayan oğlu 26 yaşındaki Turan Can Ölmez, gece saatlerinde göl kenarında tüfekle vurulmuş halde bulundu. Olayın ardından jandarmanın başlattığı çalışmada 4 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'da muhtarın kayıp oğlu başından vurulmuş halde bulundu
Muhtarın kayıp oğlu ölü bulundu
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İHA

Muğla'da, muhtarın kayıp oğlu, göl kenarında tüfekle vurulmuş halde bulundu.

İHA'nın haberine göre, Milas ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi Muhtarı Ergün Ölmez'in oğlu 26 yaşındaki Turan Can Ölmez, akşam eve dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama çalışması gerçekleştirdi. Herhangi bir sonuç alamayan baba Ölmez, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

BAŞINDAN VURULMUŞ

Jandarma ekiplerinin de katılımıyla yeniden başlatılan arama sonucunda Turan Can Ölmez, saat 03.00 sıralarında göl kenarında başından av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. Otopsisi yapılan genç köy mezarlığında toprağa verilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri E.Ö. (25), V.Ö. (20), T.Ö. (22) ve Ş.Ö. (25)’yü gözaltına aldı. İfade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Ş.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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