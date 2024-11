Muhtarlığın bir odasını öğrencilere ayırdı

Edirne'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Şükrüpaşa Mahallesi muhtarı seçilen, Türkiye Atletizm Milli Takımı Antrenörü, Sporcu Eğitim Merkezi Bölge Koordinatörü Esra Akgün Yılmaz, mahallesindeki çocukların eğitimine katkıda bulunmak için kolları sıvadı.

Yılmaz, muhtarlık binasının bir odasını çocuklar için ayırdı. Hayırseverlerin desteğiyle odayı çalışma, hikaye ve test kitaplarıyla donatan Yılmaz, etüt merkezi oluşturdu. Mahallede oturan öğrencileri, boş zamanlarında ailelerinin de izniyle ders çalışmaları için muhtarlıkta toplayan Esra Akgün Yılmaz'a, mahallede oturan üniversite öğrencileri de destek oldu.

Tek amaçlarının öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmak olduğunu ifade eden Yılmaz, "Aynı zamanda özel gereksinimli bir öğrencimiz de burada eğitim desteği alıyor. Öğrencilerim Simay'a gönüllü ablalık yaparak eğitimine katkı sağlıyorlar. Gerçekten çok gururluyum, bana güvenen, inanan kişilerle böyle bir yola çıktık. Bu çıktığımız yol gerçekten çok gurur verici. Eğitimde bizim de bir parça katkımız varsa ne mutlu bize. İnşallah artarak devam eder öğrencilerimiz. Böyle kütüphaneler de her mahallede, her muhtarlıkta olmalı diye düşünüyorum" diye konuştu.

"ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİYE DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Muhtarlıkta sürekli eğitim desteği alan 12 öğrenci olduğunu dile getiren Yılmaz, "Sürekli eğitim alan 12 öğrencimiz var burada. Onun dışında hikaye kitabı almaya gelen ilkokul öğrencilerimiz, test kitabı almaya gelen ortaokul ve lise öğrencilerimiz oluyor. Aynı zamanda üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz var, bunlar da bizden test kitaplarını alıyorlar. Bu şekilde çok sayıda öğrenciye destek olmaya çalışıyoruz. Bence çocuklarımızın yolunu açmamız gerekiyor. Onlara eğitim alanında her türlü imkanın yaratılması gerektiğini düşünüyorum. Her yere kütüphaneler kurulsun ve bu kitaplara, eğitime ve okumaya ulaşım her zaman kolay hale gelsin. Ben de muhtarlığımızda bunu kolaylaştırdığımızı düşünüyorum" dedi.