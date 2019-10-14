Münbiç nerede? Sorusu merak konusu oldu. Bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e takviye güç olarak ilerlemeye başladı. İşte, Münbiç haritası ve nüfusu...

MÜNBİÇ NEREDE?

Münbiç, Halep ilinde Fırat nehrinin 30 km batısında yer almaktadır. Türkiye'ye ise yaklaşık 40 km mesafede yer alıyor.

MÜNBİÇ HARİTASI

MÜNBİÇ TARİHİ VE NÜFUSU

Suriye’nin kuzeyinde yer alan Münbiç kenti, Türkiye’ye yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunuyor. İç savaş öncesi yapılan nüfus sayımına göre, kentte yaklaşık 100 bin kişi yaşıyordu. Hem Arapların hem de Kürtlerin yaşadığı Münbiç 2012 yılında Özgür Suriye Ordusu’nun denetimine geçti.

Daha sonra 2014 yılında DAEŞ, kentin kontrolünü ele geçirdi. Böylece, DAEŞ; silah, lojistik destek ve savaşçı geçirmek için kullandığı en önemli geçiş noktalarından birisini kaybetmiş oldu. Ağustos 2016’da ise yaklaşık iki ay süren bir kuşatmanın ardından Kürt grupların oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı Münbiç Askeri Konseyi, ABD’nin de desteğiyle kenti DAEŞ’den geri aldı.