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        Haberler Magazin Murat Boz'a yeğeninden ziyaret: Dayısının çiçeği - Magazin haberleri

        Murat Boz'a yeğeninden ziyaret: Dayısının çiçeği

        Murat Boz, konser öncesi kuliste kendisini ziyarete gelen yeğeniyle çektirdiği fotoğrafı "Dayısının çiçeği" notuyla yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 10:46 Güncelleme: 14.07.2024 - 10:46
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        Murat Boz ve yeğeni Pelin...
        Sosyal medya hesabından zaman zaman yeğenleriyle çektirdiği fotoğrafları takipçileriyle de paylaşan Murat Boz'dan yeni bir kare geldi.

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        Murat Boz'un diğer yeğeni...
        44 yaşındaki şarkıcı, yeğeninin kendisini ziyareti sonucu yaşadığı sevinci sosyal medyaya da aktardı.

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        Murat Boz, kuliste yeğeni ile çektirdiği bu kareyi; "Böyle güzel bir konser öncesi ziyareti olur mu? Dayısının çiçeği" notuyla yayımladı. Paylaşımıyla kısa sürede yoğun ilgi gören şarkıcıya; "Ee sen de artık evlen de bir sarışın yakışıklı oğluş görelim ya çok yakışıyor" ve "Babalık da yakışır" yorumları yapıldı.

        #murat boz
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