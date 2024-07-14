Murat Boz'a yeğeninden ziyaret: Dayısının çiçeği
Murat Boz, konser öncesi kuliste kendisini ziyarete gelen yeğeniyle çektirdiği fotoğrafı "Dayısının çiçeği" notuyla yayımladı
Murat Boz ve yeğeni Pelin...
Sosyal medya hesabından zaman zaman yeğenleriyle çektirdiği fotoğrafları takipçileriyle de paylaşan Murat Boz'dan yeni bir kare geldi.
Murat Boz'un diğer yeğeni...
44 yaşındaki şarkıcı, yeğeninin kendisini ziyareti sonucu yaşadığı sevinci sosyal medyaya da aktardı.
Murat Boz, kuliste yeğeni ile çektirdiği bu kareyi; "Böyle güzel bir konser öncesi ziyareti olur mu? Dayısının çiçeği" notuyla yayımladı. Paylaşımıyla kısa sürede yoğun ilgi gören şarkıcıya; "Ee sen de artık evlen de bir sarışın yakışıklı oğluş görelim ya çok yakışıyor" ve "Babalık da yakışır" yorumları yapıldı.