Murat Boz'a yeğeninden ziyaret: Dayısının çiçeği

Murat Boz, kuliste yeğeni ile çektirdiği bu kareyi; "Böyle güzel bir konser öncesi ziyareti olur mu? Dayısının çiçeği" notuyla yayımladı. Paylaşımıyla kısa sürede yoğun ilgi gören şarkıcıya; "Ee sen de artık evlen de bir sarışın yakışıklı oğluş görelim ya çok yakışıyor" ve "Babalık da yakışır" yorumları yapıldı.