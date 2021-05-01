Murat Dalkılıç, Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ancak kariyerini müzik üzerine inşa etti. 2008'de "Kasaba" şarkısıyla çıkış yaptı ve 2010'da "La Fontaine", "Külah" ve "Dönmem" gibi şarkılarla dikkatleri üzerine çekti. İşte Murat Dalkılıç'ın biyografisi...

MURAT DALKILIÇ KİMDİR?

Murat Dalkılıç (d. 7 Ağustos 1983, İzmir),ya da doğum adıyla Sırrı Murat Dalkılıç, Türk şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur. İzmir'de doğdu ve üniversite öncesi eğitimini Aydın'da tamamladı. Başta basketbol odaklı bir kariyerin peşine düşmeyi hedeflerken daha sonradan fikir değiştirerek müzik odaklı bir kariyer yakalamayı amaçladı ve çeşitli küçük işletmelerde sahneye çıktı. Üniversiteyi Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi görerek tamamladı.

2008'de "Kasaba" şarkısıyla çıkış yaptı ve 2010'da "La Fontaine", "Külah" ve "Dönmem" gibi şarkılara yer verdiği ilk stüdyo albümü Merhaba'yı yayımladı. Ardından 2012'den başlayarak iki yıl aralıklarla Bir Güzellik Yap, Daha Derine ve Epik albümlerini piyasaya sürdü. Bu çalışmalara dahil edilen "Bir Güzellik Yap", "Kader", "Lüzumsuz Savaş", "Bir Hayli", "Neyleyim İstanbul'u" ve "Derine" gibi şarkılarla Türkiye'de çeşitli müzik listelerine girdi.

Bugüne kadar iki Türkiye Video Müzik Ödülü ve bir Altın Kelebek Ödülü kazanan Murat Dalkılıç, müzikal kariyerinin yanı sıra 2014'te Söyle Söyleyebilirsen yarışmasını sundu ve Sil Baştan dizisinde oynadı.

Murat Dalkılıç bir süre oyuncu Hande Erçel ile birlikteydi.

Murat Dalkılıç 7 Ağustos 1983 tarihinde İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğretimini Kuşadası'nda tamamladı. O dönemde basketbolcu olmaya karar verdi. Bir yandan da müzik, resim ve basketbolun dışındaki diğer sosyal faaliyetleri de hobi olarak yaptı. 15 yaşında ilk müzik grubunu okulda kurdu ve grubun solistliğini üstlendi. 17 yaşında Kuşadası'nda daha lisedeyken profesyonel basketbolcu oldu. 1 yıl sonra basketbolu tamamen bırakıp müzik yapmaya karar verdi ve barlarda gitar çalarak müzik kariyerine başladı.

2008-11: Merhaba

2008 yılına gelindiğinde Murat Dalkılıç ilk EP albümü olan Kasaba ile profesyonel müzik dünyasına adım attı. Albümde 4 şarkı vardır ve sadece "Kasaba" şarkısına klip çekildi. Klipte Murat Boz' da yer aldı. Şarkı birçok listede 1 numaraya ve Türkiye resmî listesinde 1 numaraya kadar yükseldi. 2009 yılında Sony Music'le anlaşan Dalkılıç, "Pardon" ve "La Fontaine" single'larını çıkardı. 2010 yılına gelindiğinde Dalkılıç ilk stüdyo albümü Merhaba'yı 4 Haziran 2010 tarihinde Sony Music etiketiyle satışa sundu. Albümden "Külah", "Kıyamadım İkimize", "Merhaba Merhaba", "Dönmem" ve "Çatlat" şarkılarına klip çekti. "Kıyamadım İkimize" Türkiye resmî listesinde 3 numaraya kadar çıktı. "Merhaba Merhaba" Kral Pop Top 20 listesinde 26 Şubat 2011'de 1 numaraya "Çatlat" 23 Eylül 2011 tarihinde 1 numaraya yükseldi. Ayrıca Dalkılıç bu albümde kendi felsefesini albümün fotoğraflarında gösterdi. 2011 yılında Dalkılıç Volga Tamöz'ün çalışması olan Grup Hepsi'yle birlikte Şık Şık şarkısına düet yaptı.

2012-15: Bir Güzellik Yap ve Daha Derine

2010 yılında verdiği röportajda 2011 yazında yeni albüm için hazırlıklara başlayacağını söyleyen Dalkılıç, 2011 Eylül'ünde albüm hazırlıklarına başladı. 2012 Şubat ayında albümü tamamlayıp Mayıs 2012'de 2. stüdyo albümü "Bir Güzellik Yap"'ı Kaya Müzik etiketiyle çıkardı. Albümden "Bir Güzellik Yap", "Kader", "Lüzumsuz Savaş", "Bir Hayli" ve "Neyleyim İstanbul"'u adlı şarkılara klipler çekti. "Bir Güzellik Yap" ve "Lüzumsuz Savaş" Türkiye Resmî Listesinde 1 numaraya kadar yükselmiş ve Avrupa listesine girme başarısı gösterdi. "Bir Hayli" ise Youtube'da 43 milyon kez dinlendi. 2014 yılında DMC ile anlaşan Murat Dalkılıç 2 yıllık bir çalışmanın ardından DMC etiketiyle 3.stüdyo albümü Daha Derine albümünü 24 Haziran 2014'te çıkardı. Albümden "Bu Nasıl Aşk", "Derine", "Kördüğüm", "Yani", "İki Yol" ve "Leyla" adlı şarkılara klipler çekti. "Bu Nasıl Aşk" albüm çıkmadan önce Mayıs ayının sonunda yayınlandı. "Kördüğüm" ise 2015'in başında sadece internet üzerinde yayınlanmış Ekim 2015'te televizyonlarda yayınlandı. 2015 yılına gelindiğinde Emrah Karaduman'ın "Toz Duman" albümüne konuk olmuş ve sözü Dalkılıç'a müziği Karaduman'a ait olan "Kırk Yılda Bir Gibisin" şarkısını seslendirdi. Klip, Dalkılıç'ın Kuruçeşme Arena'daki konserinden görüntüleriyle çekildi. 31 Temmuz 2015 tarihinde DMC şirketinden ayrılarak Poll Production ile anlaştı.

2016-günümüz: Epik ve Aşinayız

15 Temmuz 2016'da çıkan albümün çıkış şarkısının adı söz ve müziği kendisine ait olan "Ben Bilmem" şarkısına çekti. 18 Ağustos 2017'de Oğuzhan Koç ile "Aşinayız" şarkısını çıkardı. Ünlü şarkıcı, uzun süren sessizliğini ‘Son Liman’ isimli şarkısıyla bozdu. Sözü ve müziği Ara Akan, aranjesi Öğünç Başara ve Ara Akan imzalı şarkının klibi ve tanıtım fotoğrafları Cem Talu tarafından Los Angeles’ta çekildi.