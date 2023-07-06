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"BİR ZAMANLAR VOKALİSTİ OLDUĞUM ŞAHISLA YEMEĞE OTURDUM"



Zeynep Bastık, tatilde bir dönem vokalistliğini yaptığı Murat Dalkılıç ile bir araya geldi. Akşam yemeğinde Dalkılıç ile buluşan Bastık, o anları paylaştı.



Ünlü şarkıcı, "Bir zamanlar vokalisti olduğum şahısla yemeğe oturdum" ifadelerini kullandı.