Murat Kurum: İsrafı 175 milyon harcayarak bitiremezsin

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, mevcut Başkan Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "İsrafı bitirdik deyip, tabelalara tam 175 milyon lira para harcadı. Arkadaş sen israfı, tabelalara 175 milyon harcayarak bitiremezsin, 2 günlük konsere 550 milyon harcayarak bitiremezsin. Ama hiç merak etme 31 Mart'ta seni süresiz tatile göndereceğiz." dedi.

"EMİN OLUN SİZLERİ CANIMIZDAN ÖTE SEVİYORUZ"

Pendik Sahil Meydanı'nda düzenlenen "Pendik Hamsi Festivali"nde konuşan Kurum, Pendik'in her zamanki gibi coşkulu olduğunu ve 31 Mart zaferini müjdelediğini söyledi.

Kurum, "Karadeniz demek geçmişimiz, bugünümüz, geleceğimiz demek. Karadeniz demek, delikanlılık demek, vatan sevdası demek, sığınılacak liman demek, çelik gibi güçlü irade demek. Emin olun sizleri canımızdan öte seviyoruz. Pendik'imizin her bir sokağını, burada yaşayan her bir kardeşimizi seviyoruz. Çünkü sizler açık sözlüsünüz, yiğitsiniz." ifadelerini kullandı.

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Bakanlığı boyunca gittiği 81 ilde eser ve hizmetleri olduğunu anlatan Kurum, Karadeniz'de ayak basmadık bir tepe, yayla bırakmadıklarını kaydetti.

Fotoğraf: AA "İBB BAŞKANI 'İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPILMASIN' DİYOR" Kurum, İstanbul'daki deprem riskini kendilerinin gidereceğini, kentte tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar mücadeleyi vatandaşlarla vereceklerini ve İstanbul'da 650 bin konutu dönüştüreceklerini aktardı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun kentsel dönüşüm projeleri hakkındaki sözlerini eleştiren Kurum, şöyle devam etti: "Biz '650 bin konut yapacağız.' diyoruz. Bu yarı zamanlı belediyecilik yapan CHP'li belediye başkanı, 'Bu konutların yapılmasına gerek yok' diyor. Akla ziyan. Geçmişte yaptıkları belli, koca 5 yılda 5 bin konutu ancak dönüştürmüşler. Sen Trabzon'a gitsen, bizim orada yaptığımız konut sayısı senin koca 5 yılda yaptığından katbekat fazla. Pendik'e gelseniz, sosyal konutlarımızı, kentsel dönüşüm konutlarımızı görürsünüz. İstanbul'da 39 ilçedeki projelerimizi görürsünüz.''