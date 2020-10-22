Murat Yıldırım: Beni bir gün olsun üzmedin - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Ramo'un başarılı oyuncusu Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı Iman Elbani ile dünyaevine girdi.

Mutlu bir evlilik sürdüren çiftten Yıldırım, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Birlikte yer aldıkları bir videoyu takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine "Üstüne titrediğim... Beni bir gün olsun üzmedin, hiçbir şey seni üzemesin. İyi ki doğdun, iyi ki yanımdasın" notunu düştü.

Murat Yıldırım'ın paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Bebek'te objektiflere yansıyan çift, muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı.

Geçtiğimiz aylarda düşük yapan eşinin her anında yanında olan oyuncu, "Iman'ın burada benden başka kimsesi yok. Ailesi, akrabası ya da arkadaşları yok. O yüzden ben her zaman yanındayım" ifadelerini kullanmıştı.