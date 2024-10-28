Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta tren, beton pompası kamyonuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        MUŞ'ta yolcu treninin beton pompası kamyonuna çarptığı kazada makinist kabininde görevli Ali Akgül hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:19 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta tren, beton pompası kamyonuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUŞ'ta yolcu treninin beton pompası kamyonuna çarptığı kazada makinist kabininde görevli Ali Akgül hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

        Tatvan'dan Elazığ'a giden yolcu treni, öğle saatlerinde Muş’un Bağlar Mahallesi yakınlarında rayın kenarındaki su arkına beton döken pompa aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle makinist kabininin gövdeden ayrıldığı tren, yaklaşık 100 metre ileride durdu. Kazada makinist kabininde görevli Ali Akgül hayatını kaybetti, Muhammed Demirel ve Salahattin Üzel ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Trendeki yolcular görevliler tarafından tahliye edildi. Yaralılar ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Trenin kaldırılmasına ilişkin çalışmalar sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        Eşine kurşun yağdırdı! Şaşırtan savunma!
        Eşine kurşun yağdırdı! Şaşırtan savunma!
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        Muş'ta otomobilin kamyonete çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
        Muş'ta otomobilin kamyonete çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
        Muş'ta gençler doğa yürüyüşü etkinliğine katıldı
        Muş'ta gençler doğa yürüyüşü etkinliğine katıldı
        Muş'ta köy yolları asfaltlanıyor
        Muş'ta köy yolları asfaltlanıyor
        Muş'ta göçerler havanın soğumasıyla dönüş yolculuğuna başladı
        Muş'ta göçerler havanın soğumasıyla dönüş yolculuğuna başladı
        Muşlu öğrencilerin yapay zeka destekli "Ormangülü Yamyass" projesi Türkiye...
        Muşlu öğrencilerin yapay zeka destekli "Ormangülü Yamyass" projesi Türkiye...
        Bulanık Kaymakamı Koşansu, köy okullarını ziyaret etti
        Bulanık Kaymakamı Koşansu, köy okullarını ziyaret etti