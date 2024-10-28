Muş'ta tren, beton pompası kamyonuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Tatvan'dan Elazığ'a giden yolcu treni, öğle saatlerinde Muş’un Bağlar Mahallesi yakınlarında rayın kenarındaki su arkına beton döken pompa aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle makinist kabininin gövdeden ayrıldığı tren, yaklaşık 100 metre ileride durdu. Kazada makinist kabininde görevli Ali Akgül hayatını kaybetti, Muhammed Demirel ve Salahattin Üzel ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Trendeki yolcular görevliler tarafından tahliye edildi. Yaralılar ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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