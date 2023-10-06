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        Muş'ta üretime kazandırılan atıl durumdaki arazilerden 200 milyon lira gelir elde edildi

        İBRAHİM YALDIZ - Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün yürüttüğü Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında Muş'ta üretime kazandırılan atıl durumdaki 80 bin dekar alandan 200 milyon lira gelir elde edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:11 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:11
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        Muş'ta üretime kazandırılan atıl durumdaki arazilerden 200 milyon lira gelir elde edildi
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        İBRAHİM YALDIZ - Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün yürüttüğü Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında Muş'ta üretime kazandırılan atıl durumdaki 80 bin dekar alandan 200 milyon lira gelir elde edildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, TAKE Projesi kapsamında 4 yıldır atıl durumda bulunan tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla çiftçilere desteklerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda, 2020'de 123 bin, 2021'de 91 bin, 2022'de 20 bin ve 2023 yılında ise 43 bin olmak üzere 4 yılda 277 bin dekar alan için buğday, arpa, kuru fasulye, nohut ve ayçiçeği tohumu yüzde 75 hibe desteği verildi, atıl durumdaki 80 bin dekar arazide üretim yapılması sağlandı.

        Fasulye, nohut, arpa, buğday gibi ürünlerin ekiminin yapıldığı 80 bin dekarda elde edilen yaklaşık 34 bin ton üründen 200 milyon lira gelir sağlandı.

        - "Üretime 1 milyar liralık katkı sağlamayı hedefliyoruz"

        Vali Avni Çakır, AA muhabirine, TAKE Projesi'nin Muş genelinde büyük bir başarıyla uygulandığını söyledi.

        Son 4 yılda Muş'a yaklaşık 80 bin dekar arazinin tarımsal üretime kazandırıldığını vurgulayan Çakır, şöyle konuştu:

        "Üreticilerimize, bölgemizde üretimi yoğun yapılan fasulye, nohut, arpa, buğday ve ayçiçeği tohumları yüzde 75 hibeyle dağıtıldı. Bu sayede 80 bin dekar alan tarıma kazandırıldı. Proje devam ediyor. Önümüzdeki süreçte kazanım artarak devam edecek. Muş Ovası Türkiye'nin en önemli üçüncü ovası. Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarının tamamlanması ve sulama ile ilgili çalışmaların başlaması bölgede çok ciddi bir heyecan uyandırdı. İlimizde tarımsal faaliyetler her geçen gün artarak devam ediyor."

        Muş'un önemli bir tarım kenti olduğunu belirten Çakır, "Muş'ta proje kapsamında tarıma ilk defa kazandırılan araziler, ülke ekonomisine yaklaşık 200 milyon lira katkı sağladı. Bu ciddi bir rakam. Önümüzdeki süreçte üretime 1 milyar liralık katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımıza, çiftçilerimize yönelik eğitici, bilgilendirici çalışmalarımız devam ediyor. Muş Ovası'nı ve tarımsal üretimi bundan sonra Türkiye gündeminde sıklıkla duyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün ise Türkiye genelinde uygulanan TAKE projesiyle Muş'ta da önemli çalışmaların yapıldığını ifade etti.

        Projenin tarım arazilerinin etkinleştirilmesi için çok faydalı olduğunu dile getiren Gün, şunları kaydetti:

        "Uygun projeler geliştirerek Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne sunuyoruz. Bu proje genelde ilimizde hububat, baklagil, yağlı bitkiler, yem bitkileri üzerine projeler geliştirdik. Şu ana kadar hayata geçirilen proje bedeli 23 milyon 800 bin liradır. 4 yıl içinde çiftçilerimize yüzde 75 hibe ile dağıtıldı. 5 bin 650 ton hububat, baklagil, yağlı ve yem bitkisi tohumu çiftçilerimizle paylaşıldı. 2023'te projelerimize devam edildi. Buğday ve arpanın hasadı yapıldı. Bu yıl nohut, kuru fasulye ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Hasatlarda yüksek verim bekliyoruz."

        Gün "Son 4 yılda çiftçilerimizin faydalandığı bu proje kapsamında 80 bin dekarlık alan tarıma kazandırıldı. Bu projede atıl durumdaki araziden faydalanan üreticilerimiz, yıllarca ekmedikleri tarlalarında hasat yaparak hem gelir elde ettiler hem de kent ekonomisine katkı sağladı." dedi.

        - "45 dönüm atıl araziyi değerlendirdim"

        TAKE Projesi'nden destek alan çiftçilerden İsmet Çaldır da şunları söyledi:

        "Atıl durumda arazimiz vardı. Fasulye tohumu desteği aldık. 40 dönümlük fasulye ve 5 dönümlük karabuğday tohumu aldık. Kuru fasulye ve karabuğday ektim. Şimdi hasadı bekliyoruz. Bereketli bir yıl olduğunu tahmin ediyorum. Fasulyeler güzel verim verdi. Devlete bu konuda teşekkür ederim. Fasulyeleri devletin verdiği yüzde 75 hibeyle ektik. Destek olmasaydı tarlayı ekemezdik. Karabuğdayı ikinci alternatif ürün olarak denedik. Bu yıl hasat iyi olursa ikinci ürün olarak karabuğdayı da değerlendireceğiz. 45 dönüm atıl araziyi değerlendirdim."

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