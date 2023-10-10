Muş'ta gümrük kaçağı 40 telefon ele geçirildi
Muş'ta gümrük kaçağı 40 telefon ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Giriş: 10.10.2023 - 15:54 Güncelleme: 10.10.2023 - 15:58
Muş'ta gümrük kaçağı 40 telefon ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda iki şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 40 telefon ele geçirdi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.