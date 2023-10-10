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        Muş'ta gümrük kaçağı 40 telefon ele geçirildi

        Muş'ta gümrük kaçağı 40 telefon ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 15:54 Güncelleme: 10.10.2023 - 15:58
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        Muş'ta gümrük kaçağı 40 telefon ele geçirildi
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        Muş'ta gümrük kaçağı 40 telefon ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda iki şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 40 telefon ele geçirdi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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