İYİ Parti Muş İl Başkanı Saltık, partisinden istifa ettiğini açıkladı İYİ Parti Muş İl Başkanı Halis Saltık, 49 kişilik yönetim kurulu üyesiyle partiden istifa ettiğini bildirdi.

İYİ Parti Muş İl Başkanı Halis Saltık, 49 kişilik yönetim kurulu üyesiyle partiden istifa ettiğini bildirdi.

Saltık, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan karışıklıklardan dolayı parti içinde huzurun kalmadığını savundu.

Her gün istifaların çoğalarak attığı partide iyi bir teşkilatçılık örneğinin verilemediğini ifade eden Saltık, şunları kaydetti:

"Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hassasiyetleri göz ardı edilir hale gelmiştir. Partinin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaşmasından dolayı 49 kişilik yönetim kurulu üyelerimizle birlikte İYİ Parti İl Başkanlığı görevimden istifa ettim."