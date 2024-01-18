Muş'ta 25 yaşındaki bedensel engelli Esmanur'un okuma yazma hayali gerçek oldu

Muş Valisi Avni Çakır, 25 yaşındaki bedensel engelli Esmanur Mengi'nin okuma yazma öğrenmesini sağladı.

Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Mengi, okuma yazma isteğini Bedensel Engeliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz ile Vali Çakır'a iletti.

Bunun üzerine Vali Çakır'ın talimatıyla Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce görevlendirilen usta öğretici, Mengi'ye okuma yazma eğitimi vermeye başladı.

Mengi, evine gelen usta öğretici sayesinde 25 yıl sonra okuma yazma öğrenerek hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Vali Çakır, eşi Bahar Çakır ile Mengi'yi evinde ziyaret etti, başarısından dolayı kutladı.

Her zaman engellilerin ve ailelerinin yanında olacaklarını belirten Çakır, "Kızımız bu yaşa kadar okuma yazma imkanı bulamamış. Dernek Başkanımız Korkmaz da bir kurs açılırsa Esmanur'un okuma yazmayı öğrenmek istediğini bize iletti. Bundan büyük mutluluk duyduk. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzde görevli usta öğreticimizi atadık ve Esmanur, evinde özel eğitim almaya başladı. Esmanur, 4 haftada okuma yazma öğrendi. 5'inci haftadayız. Esmanur, benim, eşimin ve kendi ismini yazarak bize sürpriz yaptı. Esmanur'un ve ailesinin yüzü gülüyor. Dolayısıyla bizim de yüzümüz güldü."

Engellilerin toplumda daha fazla görünür olması için tüm kurumların çalışma yaptığını aktaran Çakır, "Engellileri toplumun her alanında, sokaklarda ve etkinliklerde görmeyi amaçlıyoruz. Yavrularımızın niteliklerini ortaya çıkarmak ve eğitim hedefi olanları bu anlamda desteklemek istiyoruz. Değişik projeler üretmeye çalışıyoruz." dedi.

Mengi ise günde ortalama 4 saat ders çalıştığını belirterek, "25 yaşındayım ve okuma yazmayı yeni öğrendim. Daha önce hiç okula gitmedim. Okumak ve işe girmek istiyorum. Öğretmenimi çok seviyorum. Bir aydır okuma yazma öğrenmeye başladım. Kendimi geliştirmek için daha çok çalışıyorum." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli usta öğretici Derya Yağmur da Mengi'nin kısa sürede okuma yazma öğrendiğini dile getirdi.

Dernek başkanı Korkmaz da desteklerinden dolayı Vali Çakır'a teşekkür ederek, engelli bireylerin topluma kazandırılması konusunda ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.