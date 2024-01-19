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        MUŞ'TA ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ 2 KIZ ÇOCUĞU, METRUK EVDE İPE ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 00:27 Güncelleme: 19.01.2024 - 00:27
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        MUŞ'TA ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ 2 KIZ ÇOCUĞU, METRUK EVDE İPE ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU
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        MUŞ'unVarto ilçesinde, Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi P.A. (14) ve Z.T. (14), P.A.'nın babasına ait metruk evde, ipte asılı halde ölü bulundu. 

        Olay, saat 17.00 sıralarında Vorto ilçesine bağlı Kültür Mahallesi´nde meydana geldi. Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi P.A. ve Z.T.'nin akşam olmasına rağmen evlerine gitmemeleri üzerine yakınları tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan arama sonucunda P.A.'nın babası Cemal A., kendilerine ait müstakil ve metruk evde, iki kız çocuğunu da ipte asılı halde buldu.

        Cemal A.'nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde 2 çocuğun da yaşamını yitirdiği belirlenirken, haberi duyan yakınları sinir krizi geçirdi.

        P.A. ve Z.T.'nin cansız bedeni savcılık ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından, önce Varto Devlet Hastanesi'nin morguna, daha sonra ise kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Muş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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