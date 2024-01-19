Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı (3)

GEZERAVCI,MUŞLU ÖĞRENCİLERİN PROJESİNİ UZAYDA TEST EDECEK

Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu Muş'ta ayrı bir önemle takip edildi. Pranet projeleri uzayda test edilecek Muşlu öğrenciler, aileleriyle birlikte Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı'nın fırlatma törenini dev ekranda canlı izledi.

Gece saat 00.49´da ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nde düzenlenen fırlatma işlemini, Muş Valisi Avni Çakır, beraberinde Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, öğretmen ve projeleri uzayda test edilecek öğrenci ile aileleri Muş Bilim ve Sanat Merkezi'nde izledi. Öğrenci Zeynep Nehir Çamlıca, Dilşah İmran Avcı ve Baver Bedirhan Bingöl'ün öğretmenleri Birsen Geçer ile hayata geçirdikleri 'Propolisin Antibakteriyel Etkisi' (PRANET) projesinin uzayda test edileceğinin mutluluğunu yaşıyor.

'MÜTHİŞ BİR GURUR'

Canlı olarak izledikleri fırlatma anının ardından gazetecilere açıklama yapan Muş Valisi Avni Çakır, "Tabi biz de bu anlamda iki kat daha heyecanlıyız. Türkiye'nin insanlı başlayan uzay misyonunda biz de Muş'ta Bilim ve Sanat Merkezi'nde 3 tane öğrencimizin öğretmeniyle birlikte hazırlamış oldukları PRANET deneyi ile bu misyona büyük bir katkı vermenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi Türk astronotumuz tarafından uzayda 13 tane deney yapılacak. Bu deneylerden bir tanesi de buradaki çocuklarımız tarafından hazırlandı. Bu deneyi aynı zamanda Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlardan seçilen tek deney. Bu da bu deneyin başarısını çok güçlü bir şekilde de ortaya koyan bir sonuç. Neticede müthiş bir gurur. Bize bu gururu yaratan, yaşatan öğrencilerimizle, öğretmenleri ile velilerimizle gurur duyuyoruz. İnşallah Muş Bilim ve Sanat Merkezi ve diğer bağlı kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye'nin böyle marka projelerine inşallah biz de ilerleyen süreçlerde katkılar vermeye hep beraber devam edeceğiz. Başta astronotumuz Alper Gezeravcı'ya ve diğer astronot ekibin uzaydaki görevlerinde başarılar diliyorum. İnşallah kazasız belasız görevlerini tamamlayıp dönerler. Tekrar öğrencilerimiz, öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

'BİZE AYRI BİR GURUR VERİYOR'

Deneylerinin uzayda denenmesinden ötürü heyecan duyduklarını anlatan öğrencilerden Baver Bedirhan Bingöl, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu çerçevesinde uzaya gönderilen Türk astronot Alper Gezeravcı, bugün uzaya gönderildi. Uluslararası uzay istasyonunda 13 deney denenecek. Bu deneylerden bir tanesi de bizim yapmış olduğumuz PRANET adlı deney. Deneyimiz uluslararası uzay istasyonunda denenecek olmasından gurur duyuyoruz. Deneyimizin sonuçlarını merakla bekliyoruz" dedi.

Baver Bedirhan Bingöl'ün babası Ekrem Bingöl de, "Ülkemiz tümüyle heyecan duyarken biz veli olarak oğlumun ekipte yer alması münasebetiyle herkesten daha fazla heyecan yaşadım. Çok gurur duydum. İnşallah uzaya giden ilk astronotumuz bütün deneylerini başarılı bir şekilde sonuçlandırıp ülkemize dönecek. Verdiği emeğe çok yakından tanık olduğum oğluma ekipteki arkadaşlarına başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

'DENEYİMİZ, UZAYA FIRLATILDI'

projelerinin uzayda denenecek olmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden öğrencilerden Dilşah İmran Avcı ise, "Uzayda gerçekleştirilecek PRANET deneyimiz az evvel uzaya fırlatıldı. Alper Gezeravcı'yı taşıyan roketle birlikte deneyimiz de uzaya gönderildi. Biz de buradan canlı bir şekilde izledik. Çok mutlu ve gururluyuz. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu canlı bir şekilde izledik ve gurur duyduk" dedi.