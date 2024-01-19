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        Malazgirt'te 14 bin öğrenci karne aldı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde 14 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:35 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:35
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        Malazgirt'te 14 bin öğrenci karne aldı
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde 14 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Kaymakamı Göksu Bayram ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Süphan Anadolu Lisesinde düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

        Öğrencilere karnelerini veren Bayram, yarıyıl tatilinde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

        Kaya ise ilçe genelinde 14 bin öğrencinin yarıyıl tatiline girdiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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