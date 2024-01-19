Malazgirt'te 14 bin öğrenci karne aldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde 14 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Kaymakamı Göksu Bayram ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Süphan Anadolu Lisesinde düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Öğrencilere karnelerini veren Bayram, yarıyıl tatilinde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Kaya ise ilçe genelinde 14 bin öğrencinin yarıyıl tatiline girdiğini söyledi.

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