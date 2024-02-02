Muş'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı tırdaki 2 kişi öldü

Kazada tırdaki birçok büyükbaş hayvan telef oldu.

Kaza yerine gelen hayatını kaybedenlerin ve yaralıların yakınları fenalık geçirdi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü Sarsıcı ile bir kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.