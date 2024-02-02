Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı tırdaki 2 kişi öldü

        Muş'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 16:25 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı tırdaki 2 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Tandoğan köyü mevkiindeki hemzemin geçitte, Emrah Sarsıcı yönetimindeki 34 BDM 314 plakalı büyükbaş hayvan yüklü tıra, Bitlis istikametine giden tren çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürüklenen tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü Sarsıcı ile bir kişi yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı, hayatını kaybedenler de hastane morguna götürüldü.

        Kaza yerine gelen hayatını kaybedenlerin ve yaralıların yakınları fenalık geçirdi.

        Kazada tırdaki birçok büyükbaş hayvan telef oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Putin mikrofonu aldı, gençlerle marş söyledi
        Putin mikrofonu aldı, gençlerle marş söyledi
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Korkutan akciğer kanseri açıklaması!
        Korkutan akciğer kanseri açıklaması!
        Manisa'da iki işçi feci şekilde can verdi!
        Manisa'da iki işçi feci şekilde can verdi!
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        269 kişi ölmüştü! Rönesans Rezidans iddianamesi kabul edildi
        269 kişi ölmüştü! Rönesans Rezidans iddianamesi kabul edildi
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Böcek ilacıyla ölümde o kiracı tutuklandı
        Böcek ilacıyla ölümde o kiracı tutuklandı
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        42 eser, ana topraklara döndü
        42 eser, ana topraklara döndü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Muş´ta yolcu treni, TIR´a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
        Muş´ta yolcu treni, TIR´a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
        Muş'ta kadınlar aşçılık kursuyla meslek öğreniyor
        Muş'ta kadınlar aşçılık kursuyla meslek öğreniyor
        Muş´ta köy yoluna çığ düştü
        Muş´ta köy yoluna çığ düştü
        Muş Valisi Çakır, karla mücadele ekiplerini ziyaret etti
        Muş Valisi Çakır, karla mücadele ekiplerini ziyaret etti
        Muş'ta 368 köy ve 217 mezra yolu ulaşıma açıldı
        Muş'ta 368 köy ve 217 mezra yolu ulaşıma açıldı
        Muş'ta esnaf kardan adam yaptı
        Muş'ta esnaf kardan adam yaptı