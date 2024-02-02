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        Muş´ta yolcu treni, TIR´a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

        MUŞ'ta yolcu treni, hemzemin geçitte boğa yüklü TIR'a çarptı. Kazada, TIR'daki 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 16:28 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:35
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        Muş´ta yolcu treni, TIR´a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
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        MUŞ'ta yolcu treni, hemzemin geçitte boğa yüklü TIR'a çarptı. Kazada, TIR'daki 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Muş Şeker Fabrikası´nın karşısındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Merkeze bağlı Tondoğan köyünde yüklediği boğaları kent merkezinde kantara tartmak için götüren Emrah Sarsıcı yönetimindeki 34 BDM 314 plakalı TIR'a hemzemin geçitte, Elazığ- Tatvan seferini yapan yolcu treni çarptı. Kazada, Yusuf Tan (21) ve Cahit Arar (29) öldü, sürücü Emrah Sarsıcı ile Ahmet Arar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ayrıca TIR'daki boğalardan 25'i de öldü. Ağır yaralı olan bazı hayvanlar, çevredekiler tarafından kesildi.

         Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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