Muş'ta 368 köy ve 217 mezra yolu ulaşıma açıldı

MUŞ'takar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 368 köy ile 217 mezra yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı.

Kentte geçen hafta etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 368 köy ve 217 mezra yolu, ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu Muş'ta İl Özel İdaresi ekipleri, yolları ulaşıma açmak için yoğun mesai harcadı. Son olarak Yukarıyongalı köyü ve köye bağlı mezra yolları, ekiplerin 5 gün süren çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

VALİDEN PERSONELE TATLI İKRAMI

Bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Muş Valisi Avni Çakır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'den bilgi aldı. Karla mücadele mesaisi yürüten iş makinesi operatör ve çalışanları tebrik eden Vali Çakır, personele tatlı da ikram etti. Kar kalınlığının il merkezinde 50 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi bulduğunu ifade eden Vali Çakır, "Şu anda Yukarıyongalı köyünde arkadaşlarımız son çalışmalarından birini gerçekleştirdi. İlk etapta köye geçiş verilmişti. Şimdiyse genişletme çalışması yapılıyor. Hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine fırsat vermedik. Acil hastası olan vatandaşlarımıza arazi şartlarına müsait araçlarımızla beraber nakillerini gerçekleştirdik. Bu anlamda mağduriyet yaşanmadı" dedi.

'300 BİN LİTRE YAKIT HARCANDI'

İl Özel İdaresi'nin 65 iş makinesi ve 100'den fazla personelle karla mücadele ettiğini belirten Vali Çakır, "Muş demek bir taraftan da zorlu coğrafi koşullar ve kar yağışı demek. Biz de İl Özel İdaresi'ndeki tüm arkadaşlarımızla beraber kış öncesi hazırlıklarımızı yapmıştık. 65´e yakın iş makinesi, 100'den fazla personelimizle gece gündüz sahadayız. Vatandaşımızın huzuru, ticareti, eğitimi kısaca günlük hayatları ağır kış koşullarına rağmen devam ediyor. Devlet olarak bizim asli vazifelerimizden bir tanesi de budur. Yıl sonu itibarıyla karla mücadelede yaklaşık 300 bin litre yakıt harcamış oluyoruz. Devlet olmanın gereği bu. Vatandaşlarımızın her koşulda günlük hayatlarını sorunsuz geçirmelerini, ticaretlerinden, ziyaretlerinden, sosyal faaliyetlerinden, en ufak bir şekilde mahrum kalmayacaklarını sağlamak bizim görevimiz" diye konuştu. Ekiplerin çalışmasını izleyen köylülerle de sohbet eden Vali Çakır, bir vatandaşın evini ziyaret etti.