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        Muş'ta kadınlar aşçılık kursuyla meslek öğreniyor

        Muş'ta açılan aşçılık kursuna katılanlar, usta aşçılardan eğitim alarak meslek öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 17:18 Güncelleme: 01.02.2024 - 17:46
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        Muş'ta kadınlar aşçılık kursuyla meslek öğreniyor
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        Muş'ta açılan aşçılık kursuna katılanlar, usta aşçılardan eğitim alarak meslek öğreniyor.

        Muş Belediyesi Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinde aşçılık kursu açıldı.

        Kursa ilgi gösteren kadınlar, aşçılardan öğrendikleri bilgilerle hem kendilerini geliştirme imkanı buldu hem de meslek öğrendi.

        Usta öğretici Züleyha Demir, her yaş grubundan 15 kursiyerin aşçılık kursuna başvurduğunu söyledi.

        Kursiyerlere yemek yapmanın tüm inceliklerinin anlatıldığını belirten Demir, "Kadınlar burada yaptığımız yemekleri hem satıyorlar hem de evlerine götürüyorlar. Tatlıdan tuzluya, su böreği, mantı, yöresel yemeklere kadar çok sayıda yemek yapıyoruz. Endüstriyel ve hazır ürünlere karşıyız. Sağlıklı ve sürdürülebilir ürünler üretmeye gayret ediyoruz. Özellikle yöresel yemeklere ağırlık veriyoruz." diye konuştu.

        Kursa katılan Semra Devrim de "Burada bilmediğim çok şey öğrendim. Muş'un yöresel yemeklerini yapıyoruz. Muş köftesi, çorti köftesi, gülük aşı ve mantı gibi yemekler yapıyoruz. Yaptığımız yemekleri satarak aile bütçemize katkıda bulunuyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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