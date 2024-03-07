Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş Valisi Çakır, "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu:

        Muş Valisi Avni Çakır, kentte Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının çalışmalarına ilişkin yaptığı bilgilendirmede, "Muş'ta 2024 yılının ilk iki ayında 44 terörle mücadele olayı meydana gelmiştir. Bu rakam 2023 yılının ilk iki ayında meydana gelen 83 olaya kıyasla terörle mücadele olaylarında yüzde 89 civarında bir düşüş olduğunu göstermektedir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 15:30 Güncelleme: 07.03.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş Valisi Çakır, "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş Valisi Avni Çakır, kentte Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının çalışmalarına ilişkin yaptığı bilgilendirmede, "Muş'ta 2024 yılının ilk iki ayında 44 terörle mücadele olayı meydana gelmiştir. Bu rakam 2023 yılının ilk iki ayında meydana gelen 83 olaya kıyasla terörle mücadele olaylarında yüzde 89 civarında bir düşüş olduğunu göstermektedir." dedi.

        Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Çakır, Muş'ta 2024'ün ilk iki ayında 93 narkotik olayının meydana geldiğini söyledi.

        Geçen yılın ilk iki ayında meydana gelen 76 olaya kıyasla narkotik olaylarında yakalamaların arttığını ifade eden Çakır, uyuşturucu madde kullanımına yönelik mücadelenin artarak devam ettiğini belirtti.

        Kentte terörle mücadele çalışmalarının da kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Çakır, şu bilgileri verdi:

        "Muş'ta 2024 yılının ilk iki ayında 44 terörle mücadele olayı meydana gelmiştir. Bu rakam 2023 yılının ilk iki ayında meydana gelen 83 olaya kıyasla terörle mücadele olaylarında yüzde 89 civarında bir düşüş olduğunu göstermektedir. 2024'te meydana gelen 44 olayın yüzde 100'ü aydınlatılmıştır. Bu çalışmalarda 50 kişi yakalanmış, bunlardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Muş'ta bu yılın aynı döneminde 43 kaçakçılık olayı meydana gelmiştir. Bu rakam 2023 yılının ilk iki ayında meydana gelen 28 olaya kıyasla kaçakçılıkla mücadelemizin artarak devam ettiğini göstermektedir."

        Kentte 2024 yılının ilk iki ayında 833 asayiş olayının meydana geldiğini bildiren Çakır, "Bu çalışmalarda 390 kişi yakalanmış, bunlardan 33'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Göçmen suçları ile yapılan mücadelede 34 yabancı uyruklu yakalanarak geri gönderme merkezine sevk edilmiş, 12 şüpheli şahsa adli işlem yapılmıştır. Tüm birimler tarafından 2024 yılı ilk iki ayında 327 aranan kişi yakalanmıştır. 2024 yılında yakalaması yapılan kişi sayısına bakıldığında 2023 yılına kıyasla yüzde 57 artış olduğu görülmektedir." diye konuştu.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminde polis bölgesinde 66 okulda, 379 sandıkta 1762 polisin görev yapacağını belirten Çakır, jandarma bölgesinde ise 421 okulda, 607 sandıkta 2 bin 875 jandarma personelinin görev alarak seçim güvenliğinin en üst seviyede sağlayacağını vurguladı.

        Toplantıya İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        Limanlarda rekor
        Limanlarda rekor
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma
        Sanaloglar!
        Sanaloglar!

        Benzer Haberler

        Muş'ta araçlarıyla yolda mahsur kalan yaklaşık 60 kişi kurtarıldı
        Muş'ta araçlarıyla yolda mahsur kalan yaklaşık 60 kişi kurtarıldı
        Muşlu öğrenci arama kurtarma robotu tasarladı
        Muşlu öğrenci arama kurtarma robotu tasarladı
        Muş-Mutki yolunda kar nedeniyle mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı
        Muş-Mutki yolunda kar nedeniyle mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı
        Bulanık'ta "4. Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası" sona erdi
        Bulanık'ta "4. Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası" sona erdi
        Muş'ta ayağındaki alçının içine eroin saklayan yolcu tutuklandı
        Muş'ta ayağındaki alçının içine eroin saklayan yolcu tutuklandı
        Muş'ta usta öğretici, kullanılmayan kartonlardan yaptığı resimlerle geri dö...
        Muş'ta usta öğretici, kullanılmayan kartonlardan yaptığı resimlerle geri dö...