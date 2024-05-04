Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta "6. Lale Festivali" düzenlendi

        Muş'un Korkut ilçesinde, kentte doğal olarak yetişen ve endemik tür olan lalelerin tanıtımına katkı sunmak amacıyla "6. Lale Festivali" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 17:22 Güncelleme: 04.05.2024 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta "6. Lale Festivali" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'un Korkut ilçesinde, kentte doğal olarak yetişen ve endemik tür olan lalelerin tanıtımına katkı sunmak amacıyla "6. Lale Festivali" gerçekleştirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muş Valiliği, Korkut Kaymakamlığı ve Korkut Belediyesinin iş birliğiyle Lale Meydanı'nda organize edilen festivalin açılışında konuşan Muş Valisi Avni Çakır, anlamlı etkinliği tertip eden Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık'a ve ekibine teşekkür etti.

        Bu tür etkinliklerin sembolik ama çarpan etkisinin yüksek olduğunu söyleyen Çakır, şöyle konuştu:

        "Hem ilçedeki vatandaşları bir araya getirme hem gurbetteki hemşerilerimin memlekete gelmesi için güzel bir faaliyet. Unutmuş olduğumuz bazı değerleri hatırlama, kültürlerimizi, halk oyunlarımızı, folklorumuzu, türkülerimizi ve manileri bu tür etkinliklerde yaşatıyoruz. Bundan dolayı çarpan etkisi çok büyük. Biz de Valilik olarak tüm başkanlarımızın her zaman yanındayız. Tüm kurum ve kuruluşlar olarak amacımız halkımıza hizmet. 'Halka hizmet hakka hizmet' düsturu olduğuna inanıyoruz ve bu uğurda da tüm ekiplerimizle uyum içinde çalışıyoruz."

        Korkut Belediye Başkanı Arık ise ilçede düzenledikleri 6. Lale Festivali'nin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Lalenin bölgemizde ve ilimizde çok tarihi bir öneme haiz olduğunu belirtmek istiyorum. Lale, Osmanlı'da gönül birlikteliği, vefa ve ferahlık anlamına geliyor. İlçemizde bundan sonra da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muş Valiliği, İlçe Kaymakamlığı ile festivali her yıl düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün folklor ekibi gösteri sundu, yerel şarkıcılar şarkılar söyledi.

        Sahneye çıkan Japon sanatçı Yamada Tamaru da bestelediği Muş Lalesi türküsünü Japonca seslendirdi.

        Türk Kızılay Muş Şubesi, festivale katılan vatandaşlara çorba ve su ikramında bulundu.

        Festivale, Korkut Kaymakamı Ahmed Çelik, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Eski AK Parti Muş Milletvekili Faruk Işık, belde belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Bakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        Erkekler menopoza girseydi
        Erkekler menopoza girseydi
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!

        Benzer Haberler

        Muş Valisi Çakır'dan Uzgörürür ve Erentepe beldelerine ziyaret
        Muş Valisi Çakır'dan Uzgörürür ve Erentepe beldelerine ziyaret
        Muş'ta jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi
        Muş'ta jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi
        Bulanık'ta "Tarihsel Perspektiften Gelecek Motivasyonuna" konulu konferans...
        Bulanık'ta "Tarihsel Perspektiften Gelecek Motivasyonuna" konulu konferans...
        TFF 3. Lig play-off 1. turu
        TFF 3. Lig play-off 1. turu
        Muş'taki akademisyenlerden Filistin için ABD'de eylem yapan öğrencilere des...
        Muş'taki akademisyenlerden Filistin için ABD'de eylem yapan öğrencilere des...
        Muş Valisi Çakır'dan 1 Mayıs Emek ve dayanışma günü mesajı
        Muş Valisi Çakır'dan 1 Mayıs Emek ve dayanışma günü mesajı