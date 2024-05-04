Muş'ta "6. Lale Festivali" düzenlendi

Muş'un Korkut ilçesinde, kentte doğal olarak yetişen ve endemik tür olan lalelerin tanıtımına katkı sunmak amacıyla "6. Lale Festivali" gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muş Valiliği, Korkut Kaymakamlığı ve Korkut Belediyesinin iş birliğiyle Lale Meydanı'nda organize edilen festivalin açılışında konuşan Muş Valisi Avni Çakır, anlamlı etkinliği tertip eden Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık'a ve ekibine teşekkür etti.

Bu tür etkinliklerin sembolik ama çarpan etkisinin yüksek olduğunu söyleyen Çakır, şöyle konuştu:

"Hem ilçedeki vatandaşları bir araya getirme hem gurbetteki hemşerilerimin memlekete gelmesi için güzel bir faaliyet. Unutmuş olduğumuz bazı değerleri hatırlama, kültürlerimizi, halk oyunlarımızı, folklorumuzu, türkülerimizi ve manileri bu tür etkinliklerde yaşatıyoruz. Bundan dolayı çarpan etkisi çok büyük. Biz de Valilik olarak tüm başkanlarımızın her zaman yanındayız. Tüm kurum ve kuruluşlar olarak amacımız halkımıza hizmet. 'Halka hizmet hakka hizmet' düsturu olduğuna inanıyoruz ve bu uğurda da tüm ekiplerimizle uyum içinde çalışıyoruz."

Korkut Belediye Başkanı Arık ise ilçede düzenledikleri 6. Lale Festivali'nin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Lalenin bölgemizde ve ilimizde çok tarihi bir öneme haiz olduğunu belirtmek istiyorum. Lale, Osmanlı'da gönül birlikteliği, vefa ve ferahlık anlamına geliyor. İlçemizde bundan sonra da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muş Valiliği, İlçe Kaymakamlığı ile festivali her yıl düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün folklor ekibi gösteri sundu, yerel şarkıcılar şarkılar söyledi.