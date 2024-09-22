Şehit Piyade Sözleşmeli Er Abakay'ın Muş'taki evine Türk bayrağı asıldı

Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay ve İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, aile yakınlarıyla görüşerek başsağlığı diledi.

Gözyaşlarına hakim olamayan aile fertlerini, jandarma personeli ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı görevliler teselli etti.

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