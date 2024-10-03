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        Muş'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 09:49 Güncelleme: 03.10.2024 - 09:49
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        Muş'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        İlçenin Erentepe beldesi yakınlarında, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 31 LN 545 plakalı otomobil ile şeker pancarı yüklü 49 DD 104 plakalı tır çarpıştı.

        Tırın devrildiği, otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada, otomobildeki 1 kişi öldü, aynı araçtaki 1 kişi ile tır sürücüsü yaralandı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla kaza yerine, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.

        Tır sürücüsü ile AFAD ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkartılan diğer yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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