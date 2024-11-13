Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini devam ettirdi.

Her hafta çarşamba günleri DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, bu hafta da yaptıkları eylemde çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Oğlu Harun için eyleme katılan Mahmut Yılmaz, evlatlarına kavuşmak için eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

"Evlat nöbeti"ne başladıkları günden bu yana gençlerin uyandığını, terör örgütü PKK'da çöküşün yaşandığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu: "Bu yolun boş olduğunu herkes anladı. Artık rantçılara fırsat vermeyiz. Bedeli ne olursa olsun bu yola devam edeceğiz. İnşallah hepimiz huzur içinde çalışacağız. Kürt, Türk, Çerkez, Alevi demeden, kardeşçe yaşamak istiyoruz. Hepimiz bu toprağın evladıyız. Gençlerimiz de artık uyandı. DEM Parti'nin, Kürtlerin partisi olmadığını herkes biliyor. Onlar da koltuk peşinde. 2002'de çocuğum Fransa'da kaçırıldı ve terör örgütüne götürüldü. Şimdi huzur içinde yaşıyoruz. Devletten kimseye zarar gelmedi. Rantçılar ortalığı karıştırıyor, onlara fırsat vermeyeceğiz. Huzur içinde, kardeşçe yaşamak istiyoruz."