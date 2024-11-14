Muş'ta 11 bin fidan toprakla buluşturuldu

Muş merkez ve ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 11 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Muş Valiliği ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" mottosuyla Mehmetçik Hatıra Ormanı'nda program düzenlendi.

Törene katılan Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında binlerce fidanın toprakla buluşturulduğunu belirtti.

Hava şartları nedeniyle fidan dikme törenini ertelediklerini anımsatan Çakır, şunları kaydetti:

"Temel amacımız, gençlerimizle ve yavrularımızla geleceğe daha yeşil, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve ağacı korumanın, sevmenin, yetiştirmenin önemini vurgulamaktır. Programa katılan gençlerimiz de çok anlamlı bir çalışmaya tanıklık ediyorlar. Hem daha yeşil bir Muş hem de daha güzel bir doğa ortamı oluşturmak için her fırsatta fidanları toprakla buluşturmaya gayret ediyoruz."