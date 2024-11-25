Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle 154 yerleşim biriminin yolu kapandı

Belediye ve Karayolları ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için kar temizleme çalışması yürüttü.

Esnaf ve vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Bitlis'te geceden bu yana devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte 20 yıldır besicilik yaptığını belirten Erikli, bundan sonra hayvanları ahırlarda besleyeceklerini ve onlara yazın biriktirdikleri ot ve samanı vereceklerini dile getirdi.

Besicilerden Aydın Erikli, AA muhabirine, havaların düne kadar iyi gittiğini, kar yağışının bir anda başladığını söyledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, yolların en kısa sürede açılması için ekiplerin çalışmaya başladığını söyledi.

Muş ve Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle 154 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

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