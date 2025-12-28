Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 19:55 Güncelleme: 28.12.2025 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde önceki gün başlayan yoğun kar yağışının etkisini sürdüreceği bildirildi.

        Buzlanma riskinin ve elverişsiz hava koşullarının yarın da devam edeceği bilgisine yer verilen açıklamada, il genelindeki üniversiteler hariç resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği kaydedildi.

        Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

        Benzer Haberler

        Muş'ta 3 kişi kaldırımda kayak yaparak eğlendi
        Muş'ta 3 kişi kaldırımda kayak yaparak eğlendi
        Muş'ta sis ve gün batımı kartpostallık manzara oluşturdu
        Muş'ta sis ve gün batımı kartpostallık manzara oluşturdu
        Muş'ta köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Muş'ta köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Muş'ta kar eğlenceye dönüştü: İstasyon Caddesi'nde kayak keyfi
        Muş'ta kar eğlenceye dönüştü: İstasyon Caddesi'nde kayak keyfi
        Muş'ta çocuklar kar üzerinde poşetlerle kayarak eğlendi
        Muş'ta çocuklar kar üzerinde poşetlerle kayarak eğlendi
        Beyaz çileyi eğlenceye dönüştürdüler
        Beyaz çileyi eğlenceye dönüştürdüler