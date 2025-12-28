Muş'ta çocuklar kar üzerinde poşetlerle kayarak eğlendi

Muş'ta çocuklar, kar yağışının ardından poşetlerle kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, gün ağardığında özellikle çocuklar için eğlenceye dönüştü.

Kentte yaşayan çocuklar, yanlarına aldıkları plastik poşetlerle çıktıkları tepelik alandan kaydı.

Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, kardan adam yaptı, kar topu savaşı yaparak keyifli anlar yaşadı.

Çocuklardan Eymen Demir, kar yağışının ardından plastik poşetlerle kar üzerinde kaydıklarını söyledi.

Karın keyfini çıkarmaya çalıştıklarını belirten Demir, "Bugün okul tatildi. Biz de arkadaşlarımızla dışarı çıktık. Uzun zamandır kar yağmıyordu. Kar yağınca arkadaşlarımızla kayarak eğlendik." diye konuştu.

Abdullah Özkan ise kar yağışını heyecanla beklediklerini ifade ederek, "Kar yağınca dışarı çıktık. Arkadaşlarımızla kar topu oynadık ve tepelik alandan poşetlerle kayarak eğlendik." ifadelerini kullandı.