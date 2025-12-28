Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Bir yılda iki kanseri yenen kadın, çini ve seramik atölyesiyle hayata tutundu

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta bir yılda iki kanseri yenen 39 yaşındaki Hilal Ümit, hayalini kurduğu çini ve seramik atölyesini açarak yeniden hayata tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 11:06 Güncelleme: 28.12.2025 - 11:06
        Bir yılda iki kanseri yenen kadın, çini ve seramik atölyesiyle hayata tutundu
        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta bir yılda iki kanseri yenen 39 yaşındaki Hilal Ümit, hayalini kurduğu çini ve seramik atölyesini açarak yeniden hayata tutundu.

        Muş Alparslan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar Programı'nda okuyan Ümit'e geçen yıl Muş Devlet Hastanesi'nde meme ve kolon kanseri teşhisi konuldu.

        Bunun üzerine Diyarbakır'da gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşan iki çocuk annesi Ümit, Muş'ta hayalini kurduğu çini ve seramik atölyesini açtı.

        Çini ve seramik sanatını yaşatmak ve günlük yaşamın stresinden uzaklaşmak için atölyede üretime başlayan Ümit, çevresindeki kadınların yeni bir meslek öğrenmelerine de ortam hazırladı.

        Her gün atölyeye gelen Ümit, mesleği öğrenmek isteyen kadınlarla ürettiği çini ve seramik ürünlerini satarak hem aile bütçesine katkı sağladı hem de hayata daha sıkı tutundu.

        - "Hiçbir zaman hayalimden vazgeçmedim"

        Ümit, AA muhabirine, geçen yıl meme ve kolon kanserine yakalanarak hayatının en zor sınavlarından birini verdiğini söyledi.

        Kansere yakalandığında hayatının bir anda değiştiğini belirten Ümit, şunları kaydetti:

        "Teşhisi öğrendiğimde çok korktum ama bu hastalığı yeneceğimi biliyordum. Muş Alparslan Üniversitesi'nde çini ve seramik üzerine aldığım eğitimlerin ardından kendi atölyemi kurma hayaliyle yola çıkmıştım. Tam bu süreçte kansere yakalandım. Tedavilerim başladı, zor günler geçirdim ama hiçbir zaman hayalimden vazgeçmedim. Atölyemde çalışacağım günlerin hayali, bana güç verdi. Çok şükür, yapılan tedavilerle iki kanser türünü de yendim. Atölyemizde çini ve seramik ürünlerini el emeğiyle yapıyoruz. Burada önce hayal ediyoruz, sonra tasarlıyoruz, ardından çamurla şekillendirip ateşle buluşturarak o hayale hayat veriyoruz."

        - "Ayakta kalmaya ve sanatımı yaşatmaya devam ediyorum"

        Hastalıkla, zorluklarla ve korkularla mücadele ettiğini dile getiren Ümit, "Tüm engellere rağmen üretmeye, ayakta kalmaya ve sanatımı yaşatmaya devam ediyorum. İnanıyorum ki üretmek, insanı hayata bağlayan en güçlü şeylerden biridir. Bu yolculukta yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Sanata, üretime ve umuda kapı aralayan bu atölyede tüm hemşehrilerimizi aramızda görmekten mutluluk duyacağım." dedi.

        Atölye çalışmalarına katılan Saliha Özyalçın ise "Muş'ta çini ve seramik atölyesi açıldı. Biz de arkadaşlarımızla iş çıkışında katılmak istedik. Sır altı boyama tekniğini öğrendik. İyi ki de katılmışız. Çok verimli ve enerjik bir ortam." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

