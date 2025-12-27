Habertürk
Habertürk
        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK) evinde Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübüne 52-88 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 20:34 Güncelleme: 27.12.2025 - 20:34
        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK) evinde Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübüne 52-88 mağlup oldu.

        Muş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma öncesi Vali Avni Çakır, 7 yaşındaki bedensel engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti.

        Karşılaşmada konuk takım Samsun BESK, Muş ekibini 88-52 yendi.

        Karşılaşmayı Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, vali yardımcıları Cihat Abukan ve Mustafa Batuhan Alpboğa ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç izledi.

