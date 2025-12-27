Muş'ta kar ulaşımı aksattı
Muş'ta etkili olan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Muş'ta etkili olan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Kentte sabah etkili olan sağanak, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bazı noktalarda sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.
Muş'un Hasköy ile Bitlis'in Mutki ilçeleri arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi yakınlarında kar ve tipi nedeniyle 6 araçtaki yaklaşık 20 kişi mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, yolu açarak mahsur kalanların araçlarıyla yola devam etmesini sağladı.
Öte yandan Muş-Bulanık kara yolunun Karakale köyü yakınlarında kar nedeniyle kayganlaşan yolda üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Laleli köyü girişinde de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına devrildi.
Karayolları ekipleri, Hasköy-Mutki ile Muş-Kulp kara yoluna "Kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapalıdır" tabelası bıraktı.
Kar yağışının kent genelinde aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.