Muş'ta kar ulaşımı aksattı

Karayolları ekipleri, Hasköy-Mutki ile Muş-Kulp kara yoluna "Kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapalıdır" tabelası bıraktı.

Laleli köyü girişinde de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına devrildi.

Muş'un Hasköy ile Bitlis'in Mutki ilçeleri arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi yakınlarında kar ve tipi nedeniyle 6 araçtaki yaklaşık 20 kişi mahsur kaldı.

Kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bazı noktalarda sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.