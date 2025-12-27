Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş-Kulp kara yolu kar ve tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı

        Muş-Kulp kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 14:01 Güncelleme: 27.12.2025 - 14:01
        Muş-Kulp kara yolu kar ve tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı
        Muş-Kulp kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Muş ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesi arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun 23 ile 50. kilometreleri arasında da yoğun kar ve tipi etkisini artırdı.

        Bu nedenle söz konusu kara yolu saat 12.00'den itibaren tır ve çekici tipi araçların geçişine kapatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

