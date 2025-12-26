Muş'ta firari hükümlü yakalandı
Muş'ta hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, kimlik kontrolü yapılan S.K'nin dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin cezaevine teslim edildi.
