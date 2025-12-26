Muş'ta sağlık ekipleri hastalıkların erken teşhisi için köy köy dolaşıyor

Muş'ta sağlık ekipleri, köylerde sağlık taramaları gerçekleştiriyor, imkanı olmayan hastaları sağlık kuruluşuna ulaştırıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan mobil sağlık ekipleri, sağlık ocağı bulunmayan köy ve mezralarda vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için çalışma yürütüyor.

Köyleri dolaşan ekipler, vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümlerini gerçekleştiriyor, gebelik süreci, kronik hastalıklar ve koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirme yapıyor.

Özellikle yaşlılar ile sağlık kuruluşlarına ulaşmakta zorluk yaşayan vatandaşların kontrollerini yerinde yapan ekipler, erken teşhisle sağlık sorunlarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Halk Sağlığı Uzmanı Doktor İlknur Ayvaz, basın mensuplarına, sağlık ocağı bulunmayan köylerde mobil sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.

En ücra köylere dahi gittiklerini belirten Ayvaz, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarla halkımıza koruyucu sağlık hizmetlerini ulaştırmayı, kronik hastalıkların takibini yaparak gerekli durumlarda aile hekimliklerine yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın bu hizmetten memnun kaldıklarını gözlemledik. Köylerde özellikle yüksek tansiyonun yaygın olduğu görülüyor. Beslenme şartlarının da buna etki eden faktörler arasında yer aldığı anlaşılıyor. Bu kapsamda halkımızı koruyucu sağlık hizmetleri çerçevesinde aile hekimlerimize yönlendirdik."

Tansiyon ve şeker ölçümleri yapılan Nihat Çekil ise "Devletimizin sunmuş olduğu sağlık hizmetleri gerçekten bizi memnun ediyor. Sağlık ekiplerine teşekkür ederiz. Tansiyon ölçümlerimizi yaptılar, kan şekeri kontrollerimizi gerçekleştirdiler. Bu hizmetler vatandaşlar için çok kıymetli." dedi.

80 yaşındaki Ahmet Çekil de "Tansiyonumu ölçtüler. Tansiyon hastası olduğumu bilmiyordum, bugün burada öğrendim. Onların sayesinde fark ettim ve bugünden itibaren kendime daha iyi bakacağım, hastaneye giderek kontrollerimi yaptıracağım." diye konuştu.