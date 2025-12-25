Habertürk
        Muş'ta firari hükümlü yakalandı

        Muş'ta hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Giriş: 25.12.2025 - 20:43 Güncelleme: 25.12.2025 - 20:43
        Muş'ta firari hükümlü yakalandı
        Muş'ta hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'nin bir adreste yaşadığı tespit edildi.

        Operasyonla yakalanan firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

