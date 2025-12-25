Muş'ta Regaip Kandili dualarla idrak edildi

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol olarak kabul edilen "üç aylar"ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, Muş'ta dualarla idrak edildi.

Kentteki İmam Şafi Camisi'ne gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.

Din görevlilerince Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

İl Müftüsü İbrahim Yavuz, Recep ayının ilk haftasındaki cuma gecesinin Regaip Kandili olarak kabul edildiğini söyledi.

Vatandaşların Regaip Kandili'ni kutlayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Peygamber efendimiz, bu ayla ilgili olarak 'Allah'ım bize recep ve şabanı mübarek kıl ve ramazana ulaştır' şeklinde dua ediyor. Duaların kabul olduğu, günahların af olduğu bir mevsime daha kavuşmuş bulunuyoruz. Recep ayının ilk cuma gecesi aynı zamanda Regaip gecesi. Bu vesileyle camilerimize, camilerimizi dolduran tüm cemaatimizin, tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni canı gönülden tebrik ediyorum."

Cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi.