Muşlu öğrenciler fen bilimleri laboratuvarında teoriyi uygulamaya dönüştürüyor

İBRAHİM YALDIZ - Muş'un Varto Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciler, yeni açılan fen bilimleri laboratuvarında yaptıkları deney ve gözlemlerle öğrendikleri teorik bilgileri uygulama imkanı buluyor.

Okulda görev yapan öğretmenlerin talebi ve idarecilerin girişimleri sonucu Milli Eğitim Bakanlığınca okula tam donanımlı 24 kişilik laboratuvar kuruldu.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında kurulan fen bilimleri laboratuvarı sayesinde öğrenciler, kimya, fizik ve biyoloji derslerini uygulamalı olarak işlemeye başladı.

Laboratuvarda yaptıkları deneylerle dersleri daha eğlenceli işleme fırsatı bulan öğrenciler, ezbere dayalı öğrenmenin yerine yaparak, yaşayarak ve keşfederek bilgilerini pekiştiriyor.

Okul Müdürü Sedat Bilici, AA muhabirine, öğretmenlerin talebi doğrultusunda okula laboratuvar açmaya karar verdiklerini söyledi.

Yaptıkları girişimler sonucu Milli Eğitim Bakanlığınca okula tam donanımlı laboratuvar kurulduğunu ifade eden Bilici, şöyle konuştu:

"Çağımız bilgi ve teknoloji çağı. Bilgilerin hem fizik hem kimya hem biyoloji alanında laboratuvar ortamında uygulama yapılarak öğrencilere aktarılması, günümüz Türkiye'sinin eğitim alanında hangi seviyeye geldiğinin açık ispatıdır. Laboratuvarımız 24 kişiliktir. Laboratuvarda fen bilimleri alanındaki derslerimiz işleniyor. Fen bilimleri derslerinde öğrencilerimiz deney ve gözlemler yaparak bilimsel verilere ulaşıyor."

- "Yaşayarak öğrenme fırsatı buldular"

Kimya öğretmeni Duygu Şenok İşcan ise okulda kimya derslerinin laboratuvarda işlenmesinin daha verimli olduğunu belirtti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında programların değişmesiyle kimya derslerinde yaparak, yaşayarak, öğrenerek modelleme gereksinimlerinin arttığını vurgulayan İşcan, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı okulumuzda laboratuvar ihtiyacı ortaya çıktı. Bakanlığımızın desteğiyle laboratuvarımızı açtık. Öğrencilerimizle birçok deney gerçekleştireceğiz. Bunun da öğrencilerin eğitime bakış açısını değiştireceğine inanıyoruz. Laboratuvarımızda öğrencilerimiz artık yaparak, yaşayarak öğrenme fırsatı buldu. Hayatlarında belki de ilk defa kimyasal maddeyi karıştırdıklarında nasıl tepkimeler gerçekleştiğini gördüler. Laboratuvarımızda asit, baz ve titrasyon deneylerini gerçekleştiriyoruz. Bir deneyin yapılabilmesi için gerekli tüm malzemeler burada mevcut."

İşcan, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmesi esas alınıyor, bu sistemde öğrenciler önce keşfediyor, ardından anlayarak öğreniyor. Laboratuvarımızda biz de bunu sağlamış oluyoruz. Böylelikle dersi daha aktif şekilde işliyoruz." dedi.