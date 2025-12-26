Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta yatırım vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Muş'ta yatırım vaadiyle bir kişiyi dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 21:58 Güncelleme: 26.12.2025 - 21:58
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bir kişinin yatırım vaadiyle dolandırıldığı tespit edildi.

        Dolandırılan kişinin banka hesaplarında 26 işlemle 2 milyon 352 bin 382 lirayı kripto para platformlarına yönlendirenlere yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 13 cep telefonu, 6 SIM kart, 2 hard disk ve hafıza kartı ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 1'i "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla, 1'i savcılık, diğerleri ise karakoldaki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

