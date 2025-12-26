Muş'ta yatırım vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 13 cep telefonu, 6 SIM kart, 2 hard disk ve hafıza kartı ele geçirildi.

Dolandırılan kişinin banka hesaplarında 26 işlemle 2 milyon 352 bin 382 lirayı kripto para platformlarına yönlendirenlere yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bir kişinin yatırım vaadiyle dolandırıldığı tespit edildi.

