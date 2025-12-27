Hasköy-Mutki kara yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

Hasköy ve Bitlis'in Mutki ilçesi arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunda yoğun kar ve tipi etkisini artırdı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Muş'un Hasköy ve Bitlis'in Mutki ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

