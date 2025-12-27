Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Hasköy-Mutki kara yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

        Muş'un Hasköy ve Bitlis'in Mutki ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 15:16 Güncelleme: 27.12.2025 - 15:16
        Hasköy-Mutki kara yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı
        Muş'un Hasköy ve Bitlis'in Mutki ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

        Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Hasköy ve Bitlis'in Mutki ilçesi arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunda yoğun kar ve tipi etkisini artırdı.

        Söz konusu kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

