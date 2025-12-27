Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta "İnsana Yolculuk Konferansı" düzenlendi

        Muş'ta "İnsana Yolculuk Konferansı" gerçekleştirildi.

        Giriş: 27.12.2025 - 19:08 Güncelleme: 27.12.2025 - 19:08
        Muş'ta "İnsana Yolculuk Konferansı" düzenlendi
        Muş'ta "İnsana Yolculuk Konferansı" gerçekleştirildi.

        Muş İstişare Meclisi Sivil Aksiyon ve Koordinasyon Derneğince Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimleri Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen konferansta saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Konferansta 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve sanatçı Ahmet Sula, aile içi iletişim, kuşak farkı ve dijital çağın etkileriyle ilgili bilgi aktardı.

        Sula, konferansın ardından yaptığı açıklamada, fırsat buldukça aileler ve geçlerle bir araya gelmeye çalıştıklarını söyledi.

        Sosyal medya bağımlılığının zararlarına değinen Sula, gençleri doğrunun, adaletin ve insanlığın yolculuğuna çıkarmaya çalıştığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

