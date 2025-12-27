Muş'ta "İnsana Yolculuk Konferansı" düzenlendi

Muş'ta "İnsana Yolculuk Konferansı" gerçekleştirildi.

Muş İstişare Meclisi Sivil Aksiyon ve Koordinasyon Derneğince Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimleri Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen konferansta saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Konferansta 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve sanatçı Ahmet Sula, aile içi iletişim, kuşak farkı ve dijital çağın etkileriyle ilgili bilgi aktardı.

Sula, konferansın ardından yaptığı açıklamada, fırsat buldukça aileler ve geçlerle bir araya gelmeye çalıştıklarını söyledi.

Sosyal medya bağımlılığının zararlarına değinen Sula, gençleri doğrunun, adaletin ve insanlığın yolculuğuna çıkarmaya çalıştığını ifade etti.