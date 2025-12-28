Habertürk
        Muş Haberleri

        Muş'ta 3 kişi kaldırımda kayak yaparak eğlendi

        Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından kaldırımda kayak yaparak eğlenen 3 kişi görenleri gülümsetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 19:11 Güncelleme: 28.12.2025 - 19:11
        Muş'ta 3 kişi kaldırımda kayak yaparak eğlendi
        Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından kaldırımda kayak yaparak eğlenen 3 kişi görenleri gülümsetti.

        Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilerken ilginç görüntülere de sahne oldu.

        Dün akşam saatlerinde kayak takımlarıyla İstasyon Caddesi'ne giden esnaf Veysel Erten ile 2 arkadaşı, karla kaplı kaldırımda kayak yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

        Kent sakinlerinin meraklı bakışlarla takip ettiği 3 arkadaşın kaldırımda kayak yaparak ilerlemesi cep telefonuyla kayıt altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

