        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 17:11 Güncelleme: 28.12.2025 - 17:11
        Muş'ta köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını yürütüyor.

        Dünden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kent genelinde 333 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, karla kaplı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, Varto ilçesine bağlı Başkent, Görgü ve Kayadelen köy yollarında kar temizleme çalışması yaptı.

        Kepçe operatörü Savaş Işık, AA muhabirine, bütün ekibin karla mücadele için sahada olduğunu söyledi.

        Her ekibin kendi alanındaki köylerin yolunu açmak için çaba gösterdiğini ifade eden Işık, şöyle konuştu:

        "Görgü köyü grup yolunda çalışıyorum. Burada 8 köy var. Vatandaşlarımıza elimizden geldikçe yetişmeye çalışıyoruz. İlk önceliğimiz acil durumlar. Hastalar, yaşlılar, öğrencilere ulaşıyoruz. Kar kalınlığı yer yer 60 santimetreye ulaşıyor. Dün akşam çok şiddetli fırtına vardı. Acil durumlarda yola çıktık. Bugün de köy yollarını açmaya çalışıyoruz. Bölgemiz dağlık ve engebeli bir arazi. Çalışma koşullarımız çok zor."

        Köy sakinlerinden Ömer Sönmez de "Dünden bu yana yolumuz kapalıydı. İl Özel İdaresi ekipleri geldi ve yolumuzu açtı. Allah razı olsun. Teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

