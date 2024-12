Bulanık'ta "Halk Günü" toplantısı yapıldı

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu başkanlığında "Halk Günü" toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda Koşansu, ilçe halkının taleplerini dinledi.

Koşansu, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

İlçe sakinlerinin taleplerini dinlemek için her ay düzenli olarak halk toplantılarını yaptıklarını ifade eden Koşansu, "İhtiyaç sahiplerinin sorunları kendi sorunumdur. Vatandaşlar her türlü sorununa çözüm getirmek için el birliğiyle çalışmaktayız. Bu toplantı devlet ile vatandaşın buluşma noktası. Vatandaşların taleplerini karşılamak, onların her türlü sorununa çözüm getirmek için el birliğiyle çalışıyoruz."