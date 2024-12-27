Bulanık'ta kar etkili oldu
Muş'un Bulanık ilçesinde etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.
Muş'un Bulanık ilçesinde etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde başlayan kar, ilçeyi beyaza bürüdü.
Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önündeki karı temizledi.
Sürücülerin araçlarıyla yollarda ilerlemekte güçlük çektiği, çocuklar karda oynayarak eğlenceli zaman geçirdi.
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