Vatandaşlardan Erol Sarıgül de sabah saatleriyle etkisini gösteren kar yağışının devam ettiğini belirtti.

Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karı temizledi, çocuklar ise kartopu oynadı.

Karın etkili olduğu Yüksekova ilçesinde de vatandaşlar evlerinin önünde ve araçların üzerinde biriken karı temizledi, trafikte aksamalar yaşandı.

Belediye ekipleri, çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar küreme çalışması yürüttü, trafik ekipleri de önlem aldı.

Malazgirt ilçesinde de sabah saatlerinde etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

Yentür, yolların açılması için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte dün geceden bu yana etkili olan kardan dolayı merkezde 18, Varto'da 4, Hasköy ilçesinde 1 köy yolunun kapandığını belirtti.

Muş merkez, Varto ve Hasköy ilçelerindeki yüksek kesimlerinde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Bahçesaray Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı Van-Bahçesaray yolu trafiğe kapatıldı.

Karayolları ve belediye ekipleri trafikte olumsuzlukların yaşanmaması için çalışma başlattı.

Çamlık mevkisinde de bazı araçlar yolda kaldı.

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te kar etkili oldu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

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