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        Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te kar etkili oldu

        Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te kar etkili oldu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 10:21 Güncelleme: 27.12.2024 - 10:40
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        Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te kar etkili oldu
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        Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te kar etkili oldu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Van'ın yüksek kesimlerinde sabah erken saatlerde başlayan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Başkale ilçesinde yoğun kar nedeniyle vatandaşlar ve öğrenciler yürümekte zorlandı, yaylalardaki küçükbaş hayvanlar ağıllara indirildi.

        Çamlık mevkisinde de bazı araçlar yolda kaldı.

        Karayolları ve belediye ekipleri trafikte olumsuzlukların yaşanmaması için çalışma başlattı.

        Bahçesaray Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı Van-Bahçesaray yolu trafiğe kapatıldı.

        - Muş

        Muş merkez, Varto ve Hasköy ilçelerindeki yüksek kesimlerinde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte dün geceden bu yana etkili olan kardan dolayı merkezde 18, Varto'da 4, Hasköy ilçesinde 1 köy yolunun kapandığını belirtti.

        Yentür, yolların açılması için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

        Karayolları ekipleri ise dün gece kapanan Muş-Kulp kara yolunu ulaşıma açtı.

        Malazgirt ilçesinde de sabah saatlerinde etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

        Trafik ekipleri, sürücülerin araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları uyarısında bulundu.

        - Hakkari

        Hakkari'de de akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

        Vatandaşların ev ve iş yerlerinin önündeki karı temizlediği kentin farklı noktalarında sürücüler araçlarıyla yokuşları inip çıkmakta zorluk yaşadı.

        Belediye ekipleri, çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar küreme çalışması yürüttü, trafik ekipleri de önlem aldı.

        Karın etkili olduğu Yüksekova ilçesinde de vatandaşlar evlerinin önünde ve araçların üzerinde biriken karı temizledi, trafikte aksamalar yaşandı.

        - Bitlis

        Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

        Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karı temizledi, çocuklar ise kartopu oynadı.

        Vatandaşlardan Erol Sarıgül de sabah saatleriyle etkisini gösteren kar yağışının devam ettiğini belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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